Группу сбытчиков мефедрона задержали в Астане и Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане задержана преступная группа, занимавшаяся сбытом мефедрона, передает МИА «Казинформ».

«29 октября сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью и следственного управления департамента полиции на транспорте с привлечением сил ПСН «Беркут» одновременно в Астане и Алматы задержана преступная группа, занимающаяся длительное время изготовлением и распространением психотропного вещества «мефедрон». Группа состояла из 4 человек», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале POLISIA.KZ .

При проверке было установлено, что злоумышленниками психотропные вещества транспортировались из Алматы в Астану спрятанными в запасных частях от автомобилей через ничего не подозревающих частных извозчиков.

В Алматы транспортными полицейскими также установлена лаборатория, скрывающаяся под видом гаража, где обнаружены более 26 наименований оборудования для изготовления психотропных веществ, 500 литров химического концентрата для приготовления наркотика, а также более 1 кг готового психотропного зелья.

«В настоящее время по данному факту проводится расследование по статье 297 УК РК. Задержанные дали признательные показания, все они водворены в изолятор временного содержания», - отметил начальник ДП на транспорте Онал Бекиев.



Кадр из видео

