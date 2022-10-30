Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Группу сбытчиков мефедрона задержали в Астане и Алматы

    30 Октября 2022, 16:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане задержана преступная группа, занимавшаяся сбытом мефедрона, передает МИА «Казинформ».

    «29 октября сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью и следственного управления департамента полиции на транспорте с привлечением сил ПСН «Беркут» одновременно в Астане и Алматы задержана преступная группа, занимающаяся длительное время изготовлением и распространением психотропного вещества «мефедрон». Группа состояла из 4 человек», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале POLISIA.KZ .

    При проверке было установлено, что злоумышленниками психотропные вещества транспортировались из Алматы в Астану спрятанными в запасных частях от автомобилей через ничего не подозревающих частных извозчиков.

    В Алматы транспортными полицейскими также установлена лаборатория, скрывающаяся под видом гаража, где обнаружены более 26 наименований оборудования для изготовления психотропных веществ, 500 литров химического концентрата для приготовления наркотика, а также более 1 кг готового психотропного зелья.

    «В настоящее время по данному факту проводится расследование по статье 297 УК РК. Задержанные дали признательные показания, все они водворены в изолятор временного содержания», - отметил начальник ДП на транспорте Онал Бекиев.


    Кадр из видео

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Алматы Борьба с преступностью Криминал Борьба с наркотиками
    Новости по теме
    Новости по теме
    Подозреваемого в торговле наркотиков задержали в Талдыкоргане
    Свыше 20 тонн дикорастущей конопли сожгли в Жамбылской области
    На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
    Оскорбление представителя власти - На Торегали Тореали заведено уголовное дело
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Члены Национального курултая встретились в Туркестане