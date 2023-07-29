Группу лиц, грабивших вагоны с аммофосом, взяли с поличным в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области задержали преступную группу, подозреваемую в краже аммофоса на 80 миллионов тенге на железнодорожной станции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в ночь с 22 на 23 июля на станции Шайкорык в момент совершения кражи из вагонов с поличным задержана преступная группа из восьми жителей области на двух автомашинах «Газель».

«Подозреваемые задержаны при проведении комплекса мероприятий сотрудниками ЛОП станции Тараз совместно с сотрудниками департамента безопасности ТОО «Казфосфат». По данному факту начато досудебное расследование по статье 188 части 3 УК РК «Кража чужого имущества в группе лиц в крупных размерах». У задержанных изъято 5 тонн 700 килограммов аммофоса, два транспортных средства и хозяйственные инструменты. Задержанные дали признательные показания», - пояснили в правоохранительном ведомстве.

В ходе расследования выяснилось, что с марта по июль 2023 года с передвижных вагонов на железнодорожной станции Шайкорык неизвестные лица неоднократно совершали кражи удобрения аммофос производства ТОО «Казфосфат». Минеральные удобрения предприятие экспортирует в страны дальнего и ближнего зарубежья, а также в другие регионы Казахстана.

«В ходе следствия установлено, что злоумышленники длительное время неоднократно совершали кражи на станции Шайкорык. Преступной группе инкриминируется еще восемь аналогичных эпизодов на общую сумму более 80 миллионов тенге. В настоящее время сотрудники полиции проводят необходимые оперативно-следственные мероприятия для установления причастности задержанных к другим преступлениям», - отметили в ведомстве.