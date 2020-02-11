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Группу квартирных воров задержали в Петропавловске

11 Февраля 2020 22:50
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Группу квартирных воров задержали в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Четверых жителей Акмолинской и Восточно-Казахстанской областей подозревают в серии краж из квартир в Петропавловске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, домушников задержали.

С разницей в один день в полицию обратились два жителя Петропавловска с заявлением о краже. Из одной квартиры воры вынесли более 1 млн тенге, из другой – 0,5 млн тенге.

«Установлено, что подбором ключей неизвестные проникли в квартиры и похитили денежные средства. Скрупулезная работа криминалистов и оперативников позволила выйти на след подозреваемых. Все они ранее судимы за различные преступления. При попутке покинуть город их задержали на посту. При задержании у подозреваемых изъяты отмычки, несколько связок ключей и часть похищенных денег», - рассказали в пресс-службе.

Проверяется причастность гастролеров-домушников к аналогичным преступлениям, в том числе и в других регионах страны. Злоумышленникам грозит уголовное наказание.



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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Борьба с преступностью,
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Автор:

Олеся Жуковень

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