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вчера 23:55
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Группу квартирных воров задержали в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Четверых жителей Акмолинской и Восточно-Казахстанской областей подозревают в серии краж из квартир в Петропавловске, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, домушников задержали.
С разницей в один день в полицию обратились два жителя Петропавловска с заявлением о краже. Из одной квартиры воры вынесли более 1 млн тенге, из другой – 0,5 млн тенге.
«Установлено, что подбором ключей неизвестные проникли в квартиры и похитили денежные средства. Скрупулезная работа криминалистов и оперативников позволила выйти на след подозреваемых. Все они ранее судимы за различные преступления. При попутке покинуть город их задержали на посту. При задержании у подозреваемых изъяты отмычки, несколько связок ключей и часть похищенных денег», - рассказали в пресс-службе.
Проверяется причастность гастролеров-домушников к аналогичным преступлениям, в том числе и в других регионах страны. Злоумышленникам грозит уголовное наказание.
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