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    Группу квартирных воров задержали в Алматинской области

    4 Октября 2022, 18:28

    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Полицейские изобличили группу квартирных воров в Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятии полицейскими Карасайского района совместно была задержана группа квартирных воров.

    Задержанные дали признательные показания в совершенных преступлений. Сотрудники полиции проверяют их причастность к другим аналогичным преступлениям. Всего жертвами злоумышленников стали хозяева более 10 домов. Сумма ущерба составила около 2 млн тенге. Задержанные ранее были неоднократно судимы.

    В отношении подозреваемых зарегистрировано уголовное дело по ст. 188 ч.3 УК РК. Проводятся необходимые следственные действия.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматинская область Борьба с преступностью МВД РК
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