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    Группу квартирных воров задержали полицейские Алматинской области

    9 Декабря 2022, 17:36

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Грабители уже были неоднократно судимы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

    «7 декабря задержали группу, которая промышляла квартирными кражами. Подозреваемые 1994, 1995 и 1986 годов рождения являются жителями Жамбылского района, которые ранее неоднократно были судимы», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Данный факт зарегистрирован в управлении полиции Илийского района по статье 188 части 3 УК РК (Кража). Проводятся следственные действия. Все задержанные водворены в изолятор временного содержания.
    Алматинская область Борьба с преступностью
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