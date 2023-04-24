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    Группу интернет-мошенников из Грузии задержали в Алматы

    24 Апреля 2023, 12:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью в Алматы в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявили колл-центр интернет-мошенников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ходе проведенной операции задержана группа из 24 граждан Республики Грузия», - сообщил начальник центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел РК Жандос Суйинбай в ходе онлайн-брифинга.

    Также он проинформировал о другой группе из числа жителей Тараза, задержанных в Шымкенте. Они подозреваются в похищении клиентской базы фармкомпании «Health Time» и совершении звонков с сообщением о выигрыше автомобиля. Гражданам предлагалось оплатить налоги, которые перечислялись на счета в букмекерской компании «1Х бет». Установлены 20 потерпевших, проводится работа по установлению других жертв мошенников.

    В Астане в совершении ряда интернет-мошенничеств задержан уроженец Экибастуза. По версии полицейских, он создал страницу в социальной сети Instаgram, где разместил объявление о продаже шубы по низкой цене. Установлена его причастность к 26 аналогичным преступлениям, общий ущерб составил 4,2 млн тенге.

    «По всем указанным фактам проводится расследование. Также с 18 по 20 апреля текущего года на территории республики проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Anti-fraud», направленное на повышение эффективности мер по борьбе с правонарушениями, совершаемыми с использованием информационных технологий. За три дня выявлено более 100 правонарушений, в том числе 126 интернет-мошенничеств, из них зарегистрировано в единый реестр досудебных расследований – 173. Раскрыто 314 ранее совершенных преступлений», - добавил спикер.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Алматы Борьба с преступностью Грузия Мошенничество
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