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    Группу фейковых продавцов iPhone задержали в Атырау

    19 Апреля 2023, 21:00

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Преступную группу, подозреваемую в серии мошенничеств действий на территории страны, задержали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 18 по 20 апреля на территории области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Anti-fraud». В ходе оперативно-профилактического мероприятия сотрудники департамента полиции Атырауской области и управления полиции Талдыкоргана совместно выявили преступную группу. Подозреваемые открыли фейковую страницу в социальных сетях, «продавая» мобильные телефоны iPhone. Люди, которые хотели получить смартфон дешевле рыночной цены, теряли деньги. Мошенники обналичивали их через дропперов, а затем переводили их на свои счета. Среди пострадавших – жители Семея, Алматы, Астаны, Караганды, Актобе, Актау, Улытау, Усть-Каменогорска, Шымкента, Уральска, Павлодарской области. Задержанным 18 и 56 лет. При проверке было изъято два iPhone 14 и iPhone 12, iPhone 6С, Samsung, ноутбук, 12 SIM-карт, модем, квитанции»,- сообщили в пресс-службе ДП региона.


    Общая сумма ущерба на сегодня составляет более 2 млн тенге. В настоящее время в отношении подозреваемых проводятся следственные действия по ч. 3 ст. 190 УК.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область МВД РК Мошенничество Атырау
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