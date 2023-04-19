Группу фейковых продавцов iPhone задержали в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Преступную группу, подозреваемую в серии мошенничеств действий на территории страны, задержали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 18 по 20 апреля на территории области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Anti-fraud». В ходе оперативно-профилактического мероприятия сотрудники департамента полиции Атырауской области и управления полиции Талдыкоргана совместно выявили преступную группу. Подозреваемые открыли фейковую страницу в социальных сетях, «продавая» мобильные телефоны iPhone. Люди, которые хотели получить смартфон дешевле рыночной цены, теряли деньги. Мошенники обналичивали их через дропперов, а затем переводили их на свои счета. Среди пострадавших – жители Семея, Алматы, Астаны, Караганды, Актобе, Актау, Улытау, Усть-Каменогорска, Шымкента, Уральска, Павлодарской области. Задержанным 18 и 56 лет. При проверке было изъято два iPhone 14 и iPhone 12, iPhone 6С, Samsung, ноутбук, 12 SIM-карт, модем, квитанции»,- сообщили в пресс-службе ДП региона.

Общая сумма ущерба на сегодня составляет более 2 млн тенге. В настоящее время в отношении подозреваемых проводятся следственные действия по ч. 3 ст. 190 УК.



