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    Группу друзей Казахстана создали в Европарламенте

    10 Октября 2019, 16:05

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – В Европарламенте девятого созыва создали неформальную Группу друзей Казахстана. Ее презентация состоялась в среду вечером в Посольстве Казахстана в Бельгии, где был организован ужин, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ.

    Группу создали 10 евродепутатов из шести фракций Европейского парламента. По их заверению, состав этой группы расширится в ближайшее время.

    Своими главными целями они называют развитие социальных и культурных отношений между ЕС и Казахстаном, а также содействие расширению торгово-экономических отношений.

    «Группа дружбы, без сомнения, будет опираться на уже существующие прекрасные отношения между Европейским союзом и Казахстаном. Мы стремимся развивать социальные и культурные отношения, выступая в качестве неформальной платформы для диалога и сотрудничества», - сказал руководитель группы, депутат Европарламента из фракции «Европейские консерваторы и реформисты» Рышард Чарнецкий.

    «Мы признаем важную роль Казахстана в регионе Центральной Азии. Мы признаем стратегическую роль страны как мостостроителя между Востоком и Западом и объединяющего Азию и Европу», - добавил евродепутат.

    «Не упоминая подробно все многочисленные области, в которых мы должны работать вместе, позвольте упомянуть важную повестку дня, касающуюся взаимосвязанности. В этой области, которая включает в себя транспорт, энергетику и контакты между людьми, есть много аспектов, над которыми мы, как группа дружбы, можем работать вместе», - отметил Р. Чарнецкий.

    По словам Чрезвычайного и Полномочного посла нашей страны в Бельгии Айгуль Куспан, Группа друзей Казахстана будет служить дополнительной площадкой для диалога и обмена мнениями между депутатами Европейского парламента и казахстанской стороной.

    «Таким образом, Группа дружбы дополнит отличную работу, которая уже ведется в рамках официальных каналов отношений Казахстан-ЕС», - сказала в своем выступлении казахстанский дипломат.

    Отметим, мероприятие в Посольстве Казахстана прошло в присутствии заместителя министра иностранных дел РК Ермека Кошербаева и члена Коллегии по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Тимура Жаксылыкова, которые в тот день участвовали в заседании Берлинского Евразийского клуба.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Внешняя политика Казахстана Евросоюз
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