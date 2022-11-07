Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Группу браконьеров задержали в Кызылординской области

    7 Ноября 2022, 23:18

    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Группу браконьеров задержали в Кызылординской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Кармакшинском районе полицейские остановили автомобиль УАЗ. В ходе проверки в багажнике автомобиля обнаружены туши диких животных, кроме того, изъяты прожектор и два охотничьих ружья 16-калибра. Задержаны трое.

    По факту проводится досудебное расследование согласно части 1 статьи 337 «Незаконная охота, совершенная группой лиц» УК РК, назначены экспертизы. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

    С 20 октября по 19 ноября на территории Кызылординской области проводится ОПМ «Браконьер», направленное на выявление и пресечение нарушений природоохранного законодательства, незаконного оборота объектов и продукции биологических ресурсов, раскрытие экологических правонарушений.

    В ходе рейдов за 17 дней выявлено 125 нарушений природоохранного законодательства. За нарушение требований пользования животным миром и правил охоты в соответствии со статьей 382 КоАП РК зарегистрировано 89 фактов правонарушений, за нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов ч. 1, 2, 3, 4 ст. 383 КоАП РК зафиксировано 26 фактов правонарушений, собраны материалы и составлены административные протоколы.

    За незаконное приобретение, передачу, реализацию, хранение, ношение, перевозку физическими и юридическими лицами оружия (ч. 1 ст. 482 КоАП РК) составлено 9 административных протоколов и направлено в суд.

    За нарушение порядка приобретения, передачи, учета, хранения, использования, перевозки, ввоза на территорию Республики Казахстан, вывоза с территории и транзита по территории Республики Казахстан гражданского, служебного, наградного, коллекционного оружия, патронов к нему (по ч. 1 ст. 484 КоАП РК) 5 административных протоколов.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Кызылординская область Экология МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Из-за ветра пять сел остались без электричества в Атырауской области
    Шторм ожидается на большей части Казахстана
    Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах страны
    Жару и усиление ветра прогнозируют синоптики в Казахстане
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи