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    Группу байкеров наказали за беспредел на дорогах Шымкента

    26 Июля 2023, 10:28

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Группу байкеров наказали за беспредел на дорогах города Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Многочисленные нарушения мопедистов через камеры видеонаблюдения заметили инспекторы центра оперативного управления департамента полиции. Дежурные ЦОУ ориентировали на задержание десяти нарушителей патрульных полицейских. Стражам порядка байкеры попались на пересечении улиц Байтурсынова и Рыскулова.

    Любителей беспорядочной езды привлекли к административной ответственности по статье 615 КоАП РК «Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения».

    В отношении некоторых из них составлены протоколы по статье 434-2 КоАП РК «Загрязнение мест общего пользования» за выброс окурков и прочего мусора на месте их сбора.

    Полицейские напоминают, что игнорирование ПДД чревато совершением дорожно-транспортного происшествия. Помните, что строгое соблюдение правил движения на дороге помогает избежать аварий и человеческих жертв.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Видео МВД РК Шымкент
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