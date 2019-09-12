Групповое изнасилование в Аркалыке: проходящие по делу мужчины намерены судиться с потерпевшей

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ— Родители проходящих по делу о групповом изнасиловании в Аркалыке, а также их адвокат намерены подавать встречный иск о клевете на потерпевшую, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на адвоката Бектаса Амирова.

Сегодня родители 13 из 14 мужчин, которых подозревают в групповом изнасиловании, встретились с журналистами у ворот областного департамента полиции. Их главная цель - доказать в невиновности своих сыновей. Более того, по их словам, речь идёт о клевете со стороны потерпевшей.

По словам Б. Амирова, представляющего интересы 13 проходящих по делу мужчин, 20 апреля 2018 года сотрудники УВД города Аркалык в связи с поступлением заявления от гражданки Н., жительницы посёлка Екидин, в отсутствие достоверных доказательств, незаконно возбудили уголовное дело по статье 120 ч.2 УК РК в отношении его подзащитных. «В рамках уголовного дела сотрудники полиции провели необходимые следственные действия, назначили ряд экспертиз, получены были ответы на них в виде заключения от экспертов. Эти 13 человек не признаны отцами родившегося у пострадавшей ребёнка, это показали результаты ДНК-теста. И другие экспертизы прямо не указывают на то, что эти 13 человек в отношении девушки совершили изнасилование,- говорит Б. Амиров. —При вышеуказанных обстоятельствах я написал ряд ходатайств с требованием о прекращении уголовного дела. Все мои ходатайства были удовлетворены, уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления». Защита потерпевшей стороны, по словам Амирова, не успокоились с принятым решением и они обратились в Администрацию Президента. И как результат - возобновление уголовного дела. «Но я не понимаю, почему полиция идёт на поводу у потерпевшей. Ведь есть доказательства того, что эти ребята не причастны к изнасилованию. Если поступила жалоба со стороны потерпевшей, то прокуратура Костанайской области и Генпрокуратура должны были дать письменный ответ, что в деле не усматривается состава преступления в отношении таких-то лиц. И на сегодняшний день не было бы такого ажиотажа. Поэтому мы сегодня здесь с родителями ребят собрались, чтобы рассказать, что факта изнасилования не было, просто потерпевшая должна указать на то лицо, от кого родила ребёнка. А потом пусть правоохранительные органы устанавливают, был ли там факт изнасилования»,- считает Б.Амиров. На сегодняшний день дело возобновлено, возобновлены и допросы подозреваемых. Кроме этого, им назначена повторная экспертиза на предмет установления ДНК. «Мои подопечные имеют право обратиться в суд с заявлением о клевете. Они должны перед обществом реабилитироваться, что они нормальные законопослушные граждане»,- сообщил о решении своих подопечных адвокат Бектас Амиров. К слову, личность 14 мужчины, который якобы также участвовал в групповом изнасиловании, правоохранительные органы пока не установили. Напомним, ранее историю девушки рассказала казахстанский адвокат Айман Умарова. Из письма девушки адвокату, летом 2017 года жительницу села Екидин города Аркалыка изнасиловали 14 парней. Заявление в ДВД города Аркалыка девушка написала лишь в апреле 2018 года. Причиной того, что девушка спустя только 6-7 месяцев после произошедших событий подала заявление в полицию, стали, с ее слов, стыд и боязнь рассказать родителям обо всем пережитом ужасе. 6 сентября 2019 года А.Умарова подняла этот вопрос на заседании Национального совета общественного доверия. Позже стало известно о том, что по указанию прокуратуры Костанайской области возобновлено расследование уголовного дела по групповому изнасилованию.