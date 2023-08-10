Групповое избиение подростка в Павлодаре: участники конфликта просят защиту от травли

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Резонансная история избиения подростка в Павлодаре обрастает новыми деталями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

31 июля стало известно, что в Павлодаре группа молодых людей жестоко избила 13-летнего подростка на стадионе одного из университетов. Юноша тогда попал в больницу в состоянии средней степени тяжести. Как стало известно, избивавшие его подростки сначала издевались над несовершеннолетним, якобы требовали 100 тенге, потом жестоко избили. Мальчика спасли друзья, которые случайно оказались рядом и вызвали скорую помощь. Кроме ушибов, ссадин и травмы головы пострадавший получил закрытый перелом двух ребер.

Полиция установила всех участников инцидента. Расследование этого дела шло по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, группой лиц по предварительному сговору».

1 августа в Комитете по охране прав детей заверили, что все виновные в данной ситуации лица будут наказаны.

«Комитет по охране прав детей взял эту ситуацию на контроль. Сейчас школьник получает лечение в больнице. Пострадавшему ребенку будет оказана всесторонняя помощь. По данному факту возбуждено уголовное дело. Все виновные лица будут наказаны», - было сказано в сообщении комитета в тот день.

В ведомстве также подчеркнули, что для предупреждения детской жестокости регионам по всему Казахстану поручено усилить воспитательную работу в организациях образования и принять меры по 100% охвату детей дополнительным образованием.

7 августа выяснилось, что подросткам, избившим 13-летнего школьника, угрожают расправой. Их родители подростков боятся за жизни своих детей. По их словам, несколько дней им поступают звонки и сообщения с угрозами, причем довольно жесткими. Родители подозреваемых детей рассказали, что написали заявление в прокуратуру, и переживают, что от угроз адресанты сообщений могут перейти к делу, поэтому требуют принять меры за распространение персональных данных подростков.

После депутат городского маслихата, известный в Павлодаре меценат Гульжайна Даримова стала рассказывать на своей инстаграм-странице о том, что решила взять пострадавшего себе «на реабилитацию его души».

«Спасибо моим Добрым волшебникам, которые участвовали в этом со мной. Мы полностью подготовили его к школе. Записали в зал бокса, они взяли его в свою семью​ @buka_films_14. Салон будет делать ему прическу каждый месяц. Стоматологическая клиника возьмется за восстановление его зубов. Пластический хирург готов убрать врожденный дефект на его руке. Косметолог займется его лицом. Здесь не так важны его физические раны, как душевные. Надеюсь, у него все будет хорошо», - написала она на совей странице, опубликовав видео, на котором она вместе с юношей отправляется совершить шопинг.

Другой общественный деятель, член городского общественного совета, спортсмен Болат Сулейменов сам так же в соцсетях сообщил, что поддерживает Никиту.

«Плохое дело сделано его недоброжелателями, за что они понесут суровое наказание. Но надо смотреть только вперед и извлекать только лучшее, так как сильный в плохом видит хорошее, а слабый и в хорошем заметит плохое. Захочет Никита ходить к нам или нет, это его выбор, но наша дружба теперь с ним до конца…», - написал он, дав понять, что отныне – пострадавший от рук избивших его тинейджеров паренёк записан в его секцию бокса.

Основатель этого клуба бокса Б. Сулейменов в одной из своих публикаций отметил, что в деле шефства над пострадавшим взял пример с Г. Даримовой. Однако позже стало известно, что теперь саму женщину требуют привлечь к ответственности за оглашение персональных данных несовершеннолетних. Родители и их дети: участники громкого избиения подростка - в страхе за жизни своих детей просят у правоохранительных органов защиты.