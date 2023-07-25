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    Групповая драка в бассейновом комплексе в Атырау: двое пострадавших в больнице

    25 Июля 2023, 21:23

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Групповая драка произошла в бассейновом комплексе в Атырау. Двое пострадавших оказались с различными равнениями и травмами в больнице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции области, в отдел полиции №2 поступило сообщение о драке между неизвестными в бассейновом комплексе «Саванна», расположенном в микрорайоне Жулдыз.

    В ходе проверки сообщения было установлено, что подросток, 2007 г.р., пожаловался одному из спасателей, что некий мужчина его «трогал», это и стало причиной драки между спасателями и посетителями бассейна.

    Двое молодых людей, 2001 и 2005 годов рождения, были доставлены в областную больницу с различными травмами.

    Подозреваемые, 1993, 1994 и 1995 годов рождения, находятся под следствием по статье 293 УК РК «Хулиганство». Проводится расследование всех обстоятельств дела.

    Ранее сообщалось об избиении девушки охранниками рестобара в Атырау.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Атырау
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