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    Групповая драка произошла в Экибастузе

    26 Июня 2023, 15:26

    ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – В Экибастузе произошла групповая драка, все участники инцидента установлены, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 03:11 25 июня в полицию города Экибастуза поступил вызов о драке группы лиц. На данный момент все участники установлены», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

    По этому факту начато досудебное расследование по статье 293 части 2 УК Республики Казахстан «Хулиганство», по результатам которого будет дана правовая оценка действий всех участников инцидента.

    «Обстоятельства и причины произошедшего выясняются», - уточнили в пресс-службе.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Происшествия
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