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    Группировка «Дикого Армана» похитила и удерживала 24 мирных жителя

    7 Февраля 2022, 20:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Преступная группировка криминального авторитета по прозвищу «Дикий Арман» похитила и насильно удерживала 24 мирных жителя. Об этом на брифинге в СЦК сообщил начальник Службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры РК Ризабек Ожаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня задержаны члены 18-ти организованных преступных группировок, арестован 21 человек, ранее судимые за убийства, кражи, грабежи и разбой. Среди них есть и Джумагельдиев, известный под прозвищем «Дикий Арман» и члены его группировки», - сказал Ризабек Ожаров.

    Было отмечено, что членами группировки «Дикого Армана» были похищены и насильно удерживались 24 мирных жителя, случайно проходящих мимо.

    «Их возили с места на место и избивали, в результате чего погиб один человек. Кроме того, преступники избили полицейского в 12-й городской больнице и изъяли служебное оружие», - сообщил Ризабек Ожаров.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Алматы Генпрокуратура МВД РК ЧП-2022 Алматинская трагедия
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