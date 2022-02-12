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    Группа народного контроля создана при комиссии по трудоустройству в Жанаозене

    12 Февраля 2022, 00:58

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Рабочая группа во главе с первым заместителем акима Мангистауской области Абзалом Мендибаевым провела переговоры с инициативной группой от безработных граждан и представила план по трем направлениям решения проблемы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    В результате переговоров между двумя сторонами планируется:

    - принять на работу на основе действующего алгоритма 150 граждан, стоящих в очереди в городском центре занятости по 5 категориям;

    - трудоустроить на 150 рабочих мест в учреждениях сервисного обслуживания АО «Озенмунайгаз» жителей, относящихся к социально уязвимым слоям населения. С этой целью была создана группа Народного контроля. Граждане будут сами определять кандидатов на трудоустройство.

    По программе «Жұмыс жасаймын» отдела занятости г. Жанаозен с марта текущего года субъектами малого и среднего бизнеса будет создано дополнительно 50 рабочих мест.

    По итогам переговоров между двумя сторонами будет трудоустроено 350 человек. Работа в этом направлении будет продолжена.

    Напомним, в соответствии с поручением акима Мангистауской области, с 8 февраля под председательством первого заместителя акима Мангистауской области А. Мендибаева в городе Жанаозене начала работу областная комиссия по вопросам занятости населения.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Мангистауская область Общество Трудоустройство
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