Группа мошенников обманула на 120 тысяч долларов жителя Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте сотрудники департамента криминальной полиции МВД с полицейскими Алматы и Туркестанской области, а также сотрудниками спецподразделения Нацгвардии при проведении специальной операции задержали группу подозреваемых в совершении ряда мошенничеств в особо крупном размере на территории страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«Мошенники, путем обмана и злоупотребления доверием, позвонив предпринимателю из Астаны и представившись знакомыми компаньонами по бизнесу, попросили в долг 120 тысяч долларов США. Поверив звонившему, потерпевший сообщил, что на днях будет в Алматы и сам передаст указанную сумму по обговоренному условию передачи денег. По приезду в город он встретился с ранее незнакомым мужчиной, которому и передал деньги. Через несколько дней потерпевший решил позвонить своему знакомому и спросить о возврате долга, на что последний сообщил, что никаких денег он у него не занимал», - рассказали в полиции.

Подозреваемые лица водворены в ИВС. Проводится проверка на причастность задержанных к другим ранее совершенным подобным преступлениям.

Лиц ставшими жертвами аналогичного обмана просят обращаться в департамент криминальной полиции МВД по телефонам: 72-23-67, 71-40-86, 72-21-74 и 72-22-45.





Фото: polisia.kz



