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    Группа мошенников обманула на 120 тысяч долларов жителя Астаны

    26 Декабря 2022, 18:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте сотрудники департамента криминальной полиции МВД с полицейскими Алматы и Туркестанской области, а также сотрудниками спецподразделения Нацгвардии при проведении специальной операции задержали группу подозреваемых в совершении ряда мошенничеств в особо крупном размере на территории страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «Мошенники, путем обмана и злоупотребления доверием, позвонив предпринимателю из Астаны и представившись знакомыми компаньонами по бизнесу, попросили в долг 120 тысяч долларов США. Поверив звонившему, потерпевший сообщил, что на днях будет в Алматы и сам передаст указанную сумму по обговоренному условию передачи денег. По приезду в город он встретился с ранее незнакомым мужчиной, которому и передал деньги. Через несколько дней потерпевший решил позвонить своему знакомому и спросить о возврате долга, на что последний сообщил, что никаких денег он у него не занимал», - рассказали в полиции.

    Подозреваемые лица водворены в ИВС. Проводится проверка на причастность задержанных к другим ранее совершенным подобным преступлениям.

    Лиц ставшими жертвами аналогичного обмана просят обращаться в департамент криминальной полиции МВД по телефонам: 72-23-67, 71-40-86, 72-21-74 и 72-22-45.


    Фото: polisia.kz
    Астана Борьба с преступностью МВД РК Мошенничество
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