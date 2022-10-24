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    Группа лиц пыталась незаконно вывезти соколов-балобанов из Казахстана

    24 Октября 2022, 13:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области задержанна группа лиц, пытавшаяся незаконно вывезти девять краснокнижных соколов-балобанов в Кыргызстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На участке пограничного отделения «Бесагаш» благодаря бдительности пограничников была задержана группа неизвестных лиц, которые незаконно пытались вывезти девять краснокнижных соколов-балобанов из Республики Казахстан на территорию Кыргызской Республики», - сообщили в департаменте Пограничной службы КНБ РК по Жамбылской области.

    По данному факту компетентными органами начато досудебное расследование.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Жамбылская область Пограничники
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