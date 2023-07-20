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    Группа лиц из Костаная сбывала поддельные доллары на территории страны

    20 Июля 2023, 14:51

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае осуждены 5 лиц, осуществлявших хранение и сбыт поддельных долларов США в Костанайской области и г. Астана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

    Гр. Шарапиев С. осуществлял поставку, а сбыт на территории Костанайской области осуществляли Жакупов Т. и Шаймердинов А.

    На территории г. Астаны сбыт проводили супруги Бердимуратовы.

    Из 30 000 поддельных долларов, 28 600 установлены и изъяты в ходе досудебного расследования.

    За совершение указанных преступлений подсудимым вменялась статья «Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», а также статья «Мошенничество», поскольку имелись факты обмана потерпевших и незаконного получения их денег.

    Приговором суда Шарапиев А. приговорен к 5,5 годам лишения свободы в учреждении минимальной безопасности, Шаймердинов А. и Жакупов Т. к 5,5 годам лишения свободы в учреждении средней безопасности, супруги Бердимуратовы к 5 годам и 2 месяцам условно.

    АФМ на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на выявление фактов преступлений в сфере «теневой» экономики, подрыва финансовой безопасности государства.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Криминал Мошенничество Костанай
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