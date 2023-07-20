Группа лиц из Костаная сбывала поддельные доллары на территории страны

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае осуждены 5 лиц, осуществлявших хранение и сбыт поддельных долларов США в Костанайской области и г. Астана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Гр. Шарапиев С. осуществлял поставку, а сбыт на территории Костанайской области осуществляли Жакупов Т. и Шаймердинов А.

На территории г. Астаны сбыт проводили супруги Бердимуратовы.

Из 30 000 поддельных долларов, 28 600 установлены и изъяты в ходе досудебного расследования.

За совершение указанных преступлений подсудимым вменялась статья «Изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», а также статья «Мошенничество», поскольку имелись факты обмана потерпевших и незаконного получения их денег.

Приговором суда Шарапиев А. приговорен к 5,5 годам лишения свободы в учреждении минимальной безопасности, Шаймердинов А. и Жакупов Т. к 5,5 годам лишения свободы в учреждении средней безопасности, супруги Бердимуратовы к 5 годам и 2 месяцам условно.

АФМ на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на выявление фактов преступлений в сфере «теневой» экономики, подрыва финансовой безопасности государства.