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    Группа квартирных воров задержана в Алматинской области

    27 Августа 2022 18:02

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Полиция задержала подозреваемых в участии в группе, занимающейся квартирными кражами в Алматинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятии сотрудниками управления криминальной полиции департамента полиции Алматинской области совместно с ОКП УП Карасайского района была задержана группа квартирных воров.

    «В настоящее время задержанные дали признательные показания в отношении шести краж. Сотрудники полиции проверяют их причастность к другим аналогичным преступлениям. Задержанные ранее неоднократно привлекались к ответственности и были судимы», – сообщил заместитель начальника ДП Алматинской области Серик Шалхаров.

    В отношении подозреваемых зарегистрировано в ЕРДР уголовное дело по части третьей статьи 188 УК РК. Проводятся все необходимые следственные действия.

    Фото: polisia.kz
    Алматинская область Борьба с преступностью Происшествия
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