Группа «KMG International» получила международную аккредитацию CIPS

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Группе «KMG International» (Группа или KMGI) присуждена Корпоративная Сертификация «Стандарт» от института CIPS (The Chartered Institute of Procurement and Supply), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент коммуникаций и общественных связей «KMG International».

16 октября 2018 года в головном офисе KMGI в Бухаресте состоялась церемония награждения и вручения сертификата, подтверждающего присвоение группе KMGI престижной корпоративной аккредитации в сфере управления закупками и поставками, в соответствии со стандартами CIPS.

KMGI стала первой компанией в Румынии, получившей корпоративную аккредитацию уровня «Standard». Аккредитация является свидетельством того, что Группа осуществляет эффективное управление закупочными процессами и обеспечивает высокий уровень надежности поставок/закупок товаров и услуг.



«Мы поздравляем KMGI с тем, что вы являетесь первой компанией в Румынии, получившей сертификацию CIPS «Standard». Данная аккредитация не только подтверждает соответствие закупочной функции «KMG International» высоким корпоративным стандартам, но также служит свидетельством того, что вы являетесь надежным и квалифицированным деловым партнером, работающим в соответствии с международными стандартами и передовыми практиками в области закупок и поставок», - отметил на церемонии награждения руководитель корпоративной сертификации CIPS Алан Мартин.



Ключевыми бизнес-триггерами для оценки процессов являлись такие показатели как эффективность и прозрачность закупочного процесса, управление затратами и рисками, совершенствование методов работы, профессиональная квалификация профильных сотрудников, соответствие общепризнанным стандартам в области закупок и поставок. Экспертами была определена степень эффективности текущей деятельности по каждому из этих параметров и оценка необходимости улучшений в определенных областях.





Ионел Попеску, вице-президент KMG International по корпоративным услугам

«Инициатива по прохождению квалификации CIPS была одной из значимых корпоративных целей компании на 2018 год в рамках комплексного совершенствования действующих бизнес-процедур. В процессе сертификации мы изучили и скорректировали определенные области в нашей закупочной деятельности в соответствии с международной практикой и стандартами, что отражено в последней версии процедуры закупок Группы. Усовершенствования коснулись всего цикла закупок, включая процесс планирования закупок, порядок отбора и управление поставщиками, стратегию развития департамента закупок, которая включает автоматизацию и оптимизацию различных закупочных процессов. Мы выражаем признательность представителям CIPS за распространение и внедрение высоких профессиональных стандартов в отрасли», - отметил директор по закупкам Группы компаний «KMG International» Арман Кульманов.

Как отметили в компании, согласно культуре постоянного совершенствования, принятой руководством Группы, KMGI намерена продолжить внедрение лучших практик совместно с CIPS, с целью повышения квалификации до уровня «Advanced», который предполагает выстраивание долгосрочного стратегического и бизнес-ориентированного формата взаимодействия с заказчиками и поставщиками.







Ержан Орынбасаров, генеральный директор KMG Rompetrol Services Center



Главное фото: Церемония вручения KMGI сертификата CIPS в г.Бухарест (Румыния)