Группа казахстанских граждан из Сирии возвращена на родину

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан во взаимодействии с Министерством иностранных дел РК и при поддержке США и других международных партнеров проведена операция по возвращению на родину из Сирии группы казахстанских граждан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

«В составе группы – 4 мужчин, 1 женщина и 7 детей, включая 2 сирот. В соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами, лица, участвовавшие в террористической деятельности, будут привлечены к уголовной ответственности. Дети-сироты передаются на попечение ближайших родственников и государством будет оказана им вся необходимая помощь. Женщина и дети будут включены программы реабилитации и ресоциализации», - сообщили в МИД РК.

Санкционированная Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым операция по репатриации граждан из зон террористической активности стала продолжением операции «Жусан», начатой по инициативе Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева.