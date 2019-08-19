Группа алматинских альпинистов осталась под снежным завалом на вершине Тянь-Шаня

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Альпинисты из Алматы Мурат Отепбаев, Андрей Корнеев и Александр Чечулин, который, к сожалению, погиб от отека легких, остались под снежным завалом на пике Победы в Кыргызстане, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила в своём Instagram дочь одного из пропавших альпинистов Айгуль Матай, они предположительно остались на высоте 6600 метров без возможности спуститься и связаться с кем-либо.

«Природные условия и отсутствие снаряжения не дали группе вовремя спуститься в базовый лагерь. Выжившие Мурат Отепбаев и Андрей Корнеев не имеют возможности связаться с кем-либо», - написала Айгуль.

По её данным, группа спасателей из МЧС Кыргызстана облетела приблизительный участок на высоте 6600 метров на вертолете МИ-8. Однако поиски были прикрашены в связи с погодными условиями. По словам Айгуль, сегодня утром, 19 августа, она вместе с группой альпинистов намерена вылететь из аэропорта Бурундая в Алматы. Поиски будут вестись по маршруту Абалакова.

«В данных погодных условиях существует возможность отправить пешую горную поисково-спасательную группу. Гражданские вертолеты не выдерживают высотных перегрузок. Друзья, казахстанцы, прошу помочь в данной ситуации. Мы каждый день ждем и верим в то, что они живы.

Товарищи моего папы, помогите им вернуться домой живыми. Нужны профессиональные альпинисты, имеющие право идти на горы шестой категории. При себе необходимо иметь паспорт или удостоверение личности. Маршрут сложный, но надежда есть. В данный момент на леднике таких альпинистов нет. Также обращаюсь к самым опытным альпинистам Кыргызстана», - отметила девушка. Она оставила свой контактный номер: 8 707 615 60 42.

Мурат Отепбаев - КМС по альпинизму (стаж 13 лет), тренер Alpine Asia Team, муж и отец четверых детей. В свою очередь, в КЧС МВД отметили, что сейчас ведутся поиски совместно с Министерством обороны РК. «Вертолеты уже находятся наготове. Ждём улучшения погодных условий», - сообщили в КЧС МВД РК.