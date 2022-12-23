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    Группа аферистов оформляла кредиты на жителей Темиртау

    23 Декабря 2022, 13:44

    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Группа аферистов, используя информационные технологии, оформляла кредиты на жителей Темиртау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В управлении полиции города Темиртау Карагандинской области поступило заявление 51-летнего жителя города. Выяснилось, что мужчина потерял удостоверение личности. Кто-то нашел документ и, воспользовавшись им, оформил заем на сумму 54 тысячи тенге в одной из микрокредитных организаций.

    Сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 36-летнего мужчину, который дал признательные показания. Во время досудебного расследования по статье 190 УК РК «Мошенничество» полицейские установили его причастность к ряду преступлений, в которых использовались информационные технологии. Причем, совершались они группой лиц: полицейские задержали еще двух подельников задержанного – мужчин в возрасте 30 лет и 31 года.

    Злоумышленники с помощью различных уловок добывали данные жителей Темиртау и оформляли на их имена товарные кредиты на различные суммы – от 100 до 200 тысяч тенге. Доказана причастность подозреваемых к 19 фактам мошенничества. Общая сумма ущерба составила около 4 млн тенге. Вещественные доказательства изъяты. В отношении задержанных выбрана мера пресечения в виде «ареста».
    Карагандинская область МВД РК
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