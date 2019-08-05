Грудное вскармливание защищает детей от ожирения - ВОЗ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Грудное вскармливание защищает детей от ожирения. Это подтверждают результаты исследования по распространенности детского ожирения, проведенного в Казахстане и в ряде стран Европейского региона ВОЗ. Об этом сообщили в Национальном центре общественного здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Результаты исследования (COSI, ChildhoodobesitySurveillanceInitiative,2015/2017 гг.) показали, что дети, которые никогда не получали грудноевскармливание или получали его редко, больше подвержены риску ожирения.

«Чем дольше ребенок находится на грудномвскармливании, тем надежнее он защищен от ожирения. Эта информация позволит намусилить меры по профилактике ожирения. И мы должны делать всё возможное дляподдержки и расширения масштабов грудного вскармливания в регионе», – отмечаетдиректор Отдела неинфекционных заболеваний и укрепления здоровья на всех этапахжизни Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Бенте Миккелсен.

ВОЗ рекомендует исключительно грудное вскармливание в течениепервых 6 месяцев жизни, после него детям следует подключать питательныеприкормы с продолжением грудного вскармливания до 2-х лет и старше.

По инициативе ВОЗ более чем в 170 странах, в том числе и вКазахстане, с 1 по 7 августа проводится Всемирная неделя грудноговскармливания. Ее цель — информировать женщин о пользе грудного вскармливаниядля здоровья ребенка.

Грудное молоко содержит все питательные вещества, необходимые дляздорового развития. Это жиры, белки, углеводы, вода, витамины и минеральныевещества. Оно содержит натуральные антитела, которые укрепляют иммунитетноворожденного, помогают защитить младенцев от распространенных детскихболезней. То есть дети, получающие грудное молоко, реже простужаются, режестрадают от инфекционных заболеваний, диареи, аллергии, чем дети, находящиесяна искусственном вскармливании. Кроме этого, грудное вскармливание дает малышуощущение близости к матери, теплоты и комфорта.

Глава Европейского бюро ВОЗ по профилактике неинфекционныхзаболеваний и борьбе с ними Жоао Бреда, который возглавлял инициативу ВОЗ поэпидемиологическому надзору за детским ожирением, известную как COSI, отмечает,что содействие грудному вскармливанию открывает возможности для профилактикиожирения, реагирования на проблему детского ожирения в Европейском регионе.

«Национальные стратегии по поощрениюгрудного вскармливания могут привести некоторые страны к более или менееудовлетворительным результатам в борьбе с ожирением», - подчеркивает докторЖоао Бреда.

Согласно исследованию, проведенному Национальным центромобщественного здравоохранения в рамках 4-го раунда COSI, среди детей, которыевообще не находились на грудном вскармливании или находились на грудномвскармливании менее 6 месяцев, отмечалась более высокая распространенностьожирения по сравнению с теми, кто получал грудное молоко более 6 месяцев.

Напомним, COSI создана более 10 лет назад для оценкираспространенности и мониторинга изменений избыточного веса и ожирения у детейв возрасте 6–9 лет. С тех пор было проведено 5 раундов сбора данных в более чем40 странах среди более чем полумиллиона детей.

Кроме защиты от лишнего веса и ожирения, грудное вскармливаниеимеет массу преимуществ, отмечают врачи.

«Грудное молоко способствует сенсорному и познавательномуразвитию, снижению смертности детей грудного возраста в результатераспространенных детских болезней, а также более быстрому выздоровлению отболезней. Некоторые исследования показали, что грудное вскармливание улучшаеткогнитивные способности ребенка, а также снижает риск проявления проблем вразвитии и обучении, когда вырастает ребенок. Грудное вскармливание полезно дляздоровья и благополучия матерей. Матери, которые кормят новорожденного грудью,имеют меньший риск послеродовой депрессии. Грудное вскармливание такжеуменьшает риск развития рака яичников и рака молочной железы, можетпоспособствовать снижению веса матери после родов, является надежным способомкормления и безопасно для окружающей среды», - подчеркнули эксперты.