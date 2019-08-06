Грудное вскармливание ежегодно спасает жизнь 800 тысяч детей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По случаю Всемирной недели грудного вскармливания детей главный врач городской больницы №29 управления общественного здравоохранения города Алматы Акмира Садыкова рассказала о пользе кормления детей грудью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Грудноевскармливание – одна из программ Центра защиты здоровья матери и ребенка приВсемирной организации здравоохранения. Эту программу приняли 170 стран, в томчисле и Казахстан. Начиная с 1990 года, с 1 по 7 августа 170 государствпроводят неделю вскармливания материнским молоком.

Необходимые ребенку витамины поступают смолоком матери

Грудноевскармливание полезно для ребенка, для матери, для семьи и для страны. Дляребенка лучшая пища – материнское молоко. В организме матери, 9 месяцеввынашивавшей ребенка, каждая клетка знает, какие микроэлементы нужны этомуребенку. То есть, с молоком матери ребенок получает в нужном количестве белки,углеводы, витамины, минералы.

Крометого, материнское молоко называют «иммунитетом ребенка». Потому что вматеринском молоке есть иммуноглобулины, которые дают возможность организмуребенка противостоять инфекциям. Грудное вскармливание усиливает привязанностьребенка к матери, он чувствует материнскую любовь. Ребенок, выросший ватмосфере любви, вырастает способным любить других людей.

Новорожденногонужно в течение первого часа жизни покормить грудью. Во время кормления уматери выравнивается гормональный баланс, это предупреждает послеродовоематочное кровотечение, предотвращает развитие опухолей груди и яичников. Спсихологической точки зрения, женщина, кормящая ребенка, которого вынашивала втечение 9 месяцев, осознает, что выполнила свой долг перед обществом.

Нельзя принудительно отнимать ребенка отгруди

Лучшевсего, если ребенок до 6 месяцев питается только материнским молоком. Послеэтого нужно дополнительно к грудному молоку давать ребенку другую пищу. Ребенокдолжен сам постепенно отказаться от груди, не следует делать это принудительно.Если ребенок до трех лет не хочет отказываться от груди, можно оставить грудноевскармливание в ночное время. В прежние времена детей кормили грудью до 5-6лет, и ученые доказали, что это было правильно. Если ребенок, употребляя другуюпищу, не отказывается от груди, это означает, что он не насытился молозивом.Поэтому, когда кормление грудью сокращается и приближается отъем, молоко уматери становится похожим на молозиво – более жирным и питательным.

То,что мать работает или она студентка, не должно быть причиной для отъема ребенкаот груди. Мать может сцедить молоко и оставить его нянечке, а по возвращениидомой продолжить кормление грудью. Также неправильно резко прекращать грудноевскармливание в связи с заботой о фигуре. Дело в том, женщина перед родами, всреднем, набирает до 20 килограммов веса. При этом ребенок весит всего около 3килограммов, на плаценту и увеличение матки приходится около 2 килограммов, наоколоплодные воды около 6 килограммов. Остальное прибавление веса связано сростом молочных желез, увеличением объема циркулирующей крови, подкожнойжировой прослойки, а также организм задерживает больше воды. То есть, организмматери готовится к выкармливанию ребенка. Если женщина кормит ребенка до 6месяцев только грудью, до двух лет продолжает грудное вскармливание сдополнительным кормлением другой пищей, эти лишние килограммы исчезают. Тоесть, накопленный запас расходуется на вскармливание ребенка. А резкоепрекращение грудного вскармливания является гормональным стрессом для организмаматери, при этом возможно возникновение эндокринных проблем. Только в случае,если женщина снова забеременела, чтобы не создавать нагрузки на организм,вынужденно производится отъем ребенка от груди.

Нужно создать условия для кормлениягрудью

Чтобыне нанести ущерба своему организму, мать должна хорошо питаться. Потому что недостающиепитательные вещества поступают в молоко из клеток организма матери. Поэтому матьдолжна принимать пищу часто, ни в чем себя не ограничивая. Особенно хорошоупотреблять жидкие блюда и напитки. При грудном вскармливании есть понятие«материнское чувство». То есть, женщина не должна ни о чем беспокоиться, онадолжна находиться в эмоциональной связи со своим ребенком. Если женщинарасстроена, качество молока снижается.

Далее,по возможности, не следует использовать соски-пустышки. То есть, ребенок, привыкшийк соске, может перестать сосать грудь. Потому что при использовании соски исосании груди у ребенка задействуются различные мышцы. Это приводит кнеправильному развитию мышц ротовой полости. Это также сказывается напрорезывании и здоровье зубов, формировании нёба. Микрофлора молочных желез икожи матери не опасна для ребенка. Потому что ребенку с молоком передаетсяиммунитет. А резиновая соска нестерильна. Соответственно, чуждые вещества могутвызывать различные заболевания.

Вэтом году Неделя грудного вскармливания проходит под девизом: «Создание условийдля грудного кормления матерью ребенка». Это касается не только матери иребенка, но и окружающей среды, семьи, работодателей, соседей и родственников.Все они должны создавать условия для кормления матерью ребенка. Еслимедицинские работники, со своей стороны, правильно информируют работодателя,он, в соответствии с Трудовым кодексом, должен предоставить отпуск. Женщинапосле родов может находиться в отпуске 18 недель. При необходимости женщинаможет прервать работу сроком до 3 лет, при этом за ней сохраняется рабочееместо. Члены семьи и другие родственники также должны поддерживать мать, чтобыона ни о чем не беспокоилась и растила своего ребенка.

Поданным ЮНИСЕФ, вскармливание материнским молоком ежегодно спасает жизни 800тысяч детей, а также защищает 20 тысяч матерей от рака груди.