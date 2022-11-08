Грубо нарушивших ПДД водителей авто оштрафовали полицейские Тараза

ТАОРАЗ. КАЗИНФОРМ - Водителей, грубо нарушивших правила дорожного движения, оштрафовали полицейские Тараза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В соцсетях была опубликована видеозапись, на которой в Таразе водители машин нарушают правила дорожного движения.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками батальона патрульной полиции управления полиции города Тараза, установлен владелец автомобиля Mercedes, которого привлекли к административной ответственности по статьям 630-1 КоАП РК «Повреждение дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений» и 593-1 КоАП РК «Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов».

Водитель автомобиля Volkswagen привлечен к ответственности по статье 593- 1 КоАП РК «Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов».

Фото: polisia.kz