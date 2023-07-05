Грозы, жара и град накроют 5 июля Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявили во всех регионах Казахстана в связи с прогнозом сильной жары, грозы и града 5 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

В г. Астана 5 июля ожидается гроза, сохраняется высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области 5 июля на западе, юге, востоке ожидается гроза. Днем на юге, востоке области ожидается град. Ветер северо-восточный днем на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется, на севере ожидается высокая пожарная опасность. В г. Кокшетау 5 июля ожидается высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области 5 июля на севере, востоке ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В г. Караганда 5 июля днем ожидается гроза.

В области Улытау 5 июля днем на севере, востоке, в центре ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В г. Жезказган 5 июля днем ожидается гроза.

В Атырауской области 5 июля ночью на севере, западе ожидается гроза. Ветер северный ночью при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на востоке, юге, западе области ожидается сильная жара 35-38 градусов. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В г. Атырау 5 июля днем ожидается сильная жара 35-37 градусов.

В Западно-Казахстанской области 5 июля днем на большей части ожидается сильная жара 35-37 градусов. На юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области 5 июля днем на востоке, юге ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области 5 июля днем на юге ожидается сильная жара 38 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области 5 июля ночью на востоке ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В г. Петропавловск 5 июля ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области 5 июля на западе, севере, юге ожидается гроза, днем град. Ветер северный днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 36 градусов. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В г. Костанай 5 июля днем ожидается гроза. Ветер северный днем порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области 5 июля на юге ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На севере, западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В г. Павлодар 5 июля днем ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

В области Абай 5 июля ночью на западе, юге, востоке, днем на юго-западе, юге, севере ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, северный на севере, западе, востоке области 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с. На северо-западе, западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В г. Семей 5 июля ожидается ветер северо-западный, северный днем порывы 15-18 м/с.

В Восточно-Казахстанской области 5 июля ночью на западе, в центре, юге, днем на севере, востоке, юге ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, северный на севере, юге, востоке области 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с. В г. Усть-Каменогорск 5 июля ожидается ветер северо-западный, северный днем порывы 15 м/с.

В Кызылординской области 5 июля днем на севере, в центре ожидается гроза. Ветер северо-западный днем при грозе на севере, в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В г. Кызылорда 5 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области 5 июля на севере, юге, в горных районах ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с. На севере, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В г. Конаев 5 июля днем ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с.

В г. Алматы 5 июля ожидается гроза.

В области Жетысу 5 июля на юге, в центре, горных районах ожидается гроза. Ветер юго-западный на севере, востоке области 17-22 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе области чрезвычайная пожарная опасность. В г. Талдыкорган 5 июля сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области 5-6 июля на севере, юге, в горных районах ожидается гроза. Ветер на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В г. Тараз: 5-6 июля днем ожидается гроза.

В Туркестанской области 5 июля днем на горных перевалах ожидается северо-западный ветер 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане 5 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте 5 июля сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.