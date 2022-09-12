Грозы, туман и заморозки ожидаются в столице и ряде регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Грозы, туман, сильный ветер и заморозки до 3 градусов ожидаются в столице и ряде регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

13 сентября на западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, на западе области 15-20 м/с.

13 сентября ночью и утром на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на северо-востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса.

13 сентября ночью и утром на севере Карагандинской области ожидается туман. Ночью на севере, в центре области на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ночью и утром ожидается туман. Ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса.

Днем 13 сентября в горных районах, сутки 14 сентября на севере, западе и в горных районах Туркестанской области ожидается ветер восточный 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, днем в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Актюбинской области ветер юго-восточный, на юго-западе области ожидаются порывы 18 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

13 сентября днем на юге, востоке Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, ночью на западе, юге, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау 13 сентября ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, юге Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный на западе, юге области 15-20, порывы 23 м/с. В Актау 13 сентября днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

3 сентября на северо-западе Акмолинской области ожидается мокрый снег. На севере, востоке области ночью и утром ожидается туман. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки 3 градуса.

В Нур-Султане 13 сентября ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

13 сентября ночью на востоке Восточно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

13 сентября ночью на западе Абайской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

13 сентября на севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере области туман. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

13 сентября ночью и утром на юго-западе Павлодарской области ожидается туман. На юго-западе, востоке области и Павлодаре ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса.



