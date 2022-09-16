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Грозы, шквал, заморозки - штормовая погода ожидается в ряде регионов РК

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
16 Сентября 2022, 19:15
Грозы, шквал, заморозки - штормовая погода ожидается в ряде регионов РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено 17 сентября в шести регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В первой половине ночи 17 сентября в горных и предгорных районах, днем в горах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер восточный, юго-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте в первой половине ночи 17 сентября ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный, 15-20 м/с. Ночью в центре и горных районах области сохраняются заморозки 1-6 градусов. В Талдыкоргане 17 сентября ночью сохраняются заморозки 1-3 градуса.

17 сентября ночью на большей части области, днем на севере, юго-востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер южный, юго-восточный, днем на севере, юго-востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидается гроза. Ветер южный, юго-восточный, днем порывы 18 м/с.

17 сентября ночью на севере, востоке Восточно-Казахстанской области сохраняются заморозки 2 градуса. В Усть-Каменогорске 17 сентября ночью на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса.


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