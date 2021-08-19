Грозы ожидаются в Казахстане 19 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По-прежнему под влиянием антициклона на большей части территории Казахстана 19 августа ожидается погода без осадков, лишь в горных районах юго-востока, а также на северо-востоке республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдут дожди с грозами. По республике ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей, в центре, на востоке и юге – град, на севере и в центре в ночные и утренние часы ожидается туман. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, днем усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, град, ночью и утром – туман.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, на северо-востоке области пыльная буря, на северо-востоке и юго-западе области усилится ветер 15-20 м/с.

Ночью на севере, днем на востоке Павлодарской области ожидаются гроза, ветер 18 м/с.

В Кызылординской области днем на юге, юго-востоке области ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В горных районах Туркестанской области, днем на юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере и востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман.

Днем в Атырауской, Западно-Казахстанской областях сохраняется очень сильная жара, Актюбинской, на юге Мангыстауской, Костанайской областях сохраняется сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангыстауской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Алматинской, на западе в Карагандинской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.