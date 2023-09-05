РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:22, 05 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Грозы и град ожидаются в Казахстане 5 сентября

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 5 сентября по-прежнему на большей части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, в горных районах юго-востока страны – осадки (дождь, мокрый снег). Лишь на западе и юге страны ожидается преимущественно без осадков погода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По республике ожидаются грозы, порывистый ветер, град. На северо-западе, севере, в центре и в горных районах юго-востока РК ожидается туман.

    В Жамбылской, на востоке, юге, в центре Кызылординской, на северо-западе, северо-востоке, юге Атырауской, на западе Актюбинской, на юго-западе, северо-западе, севере, востоке Западно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    В центре, на юге Западно-Казахстанской, на юге Павлодарской, Карагандинской, области Улытау сохраняется, на западе, юге Мангистауской области ожидается высокая пожарная опасность.


    Теги:
    Казгидромет Погода Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:33
    Визит Президента в США, победы в спорте, смерть школьника - обзор недели в РК
    Сегодня, 18:17
    МВД Казахстана задержаны 283 беглых преступника
    Сегодня, 17:55
    В Семее при ремонте котельных использовали б/у материалы
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!