Грозы и град ожидаются в Казахстане 5 сентября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 5 сентября по-прежнему на большей части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, в горных районах юго-востока страны – осадки (дождь, мокрый снег). Лишь на западе и юге страны ожидается преимущественно без осадков погода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По республике ожидаются грозы, порывистый ветер, град. На северо-западе, севере, в центре и в горных районах юго-востока РК ожидается туман.

В Жамбылской, на востоке, юге, в центре Кызылординской, на северо-западе, северо-востоке, юге Атырауской, на западе Актюбинской, на юго-западе, северо-западе, севере, востоке Западно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В центре, на юге Западно-Казахстанской, на юге Павлодарской, Карагандинской, области Улытау сохраняется, на западе, юге Мангистауской области ожидается высокая пожарная опасность.