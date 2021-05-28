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    00:03, 28 Май 2021 | GMT +6

    Грозы и град ожидаются в Казахстане 28 мая

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Северо-запад, север, центр Казахстана 28 мая будут под влиянием обширного антициклона, с которым ожидается погода без осадков. На остальной территории республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами, возможно выпадение града. Местами по республике ожидается усиление ветра, шквал, на юге – пыльная буря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, шквал, возможен град.

    В Туркестанской области местами ожидаются шквал, пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с.

    В Жамбылской, Западно-Казахстанской областях днем местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, возможен град.

    В Карагандинской, днем в Алматинской, Атырауской, Костанайской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

    В Мангыстауской, ночью и утром в Северо-Казахстанской областях местами – туман.

    Днем в Кызылординской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областях, на юге Карагандинской области сохранится сильная жара.

    В Кызылординской, Актюбинской, Карагандинской, Павлодарской, местами в Восточно-Казахстанской, Алматинской, в отдельных районах Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.


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