Грозы и град ожидаются в Казахстане 28 мая
В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, шквал, возможен град.
В Туркестанской области местами ожидаются шквал, пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с.
В Жамбылской, Западно-Казахстанской областях днем местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, возможен град.
В Карагандинской, днем в Алматинской, Атырауской, Костанайской, Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
В Мангыстауской, ночью и утром в Северо-Казахстанской областях местами – туман.
Днем в Кызылординской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областях, на юге Карагандинской области сохранится сильная жара.
В Кызылординской, Актюбинской, Карагандинской, Павлодарской, местами в Восточно-Казахстанской, Алматинской, в отдельных районах Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.