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    Грозы и дожди ожидаются на юге Казахстана

    3 Марта 2023, 02:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Погоду 3 марта с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики по-прежнему будет определять Атлантический циклон, в связи с чем ожидаются осадки в виде дождя и снега, на юге страны дождь, временами сильный дождь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Лишь запад страны будет под влиянием поля повышенного давления, с чем сохранится погода без осадков. На территории республики ожидаются усиление ветра, на севере, западе, востоке, в центре – низовая метель, гололед, на юге, западе, в центре - туман, в Туркестанской области днем в горных районах - грозы.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область Казгидромет Погода
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