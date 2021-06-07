Грозы, град и жара: штормовые предупреждения объявлены в семи регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовые предупреждения на 7 июня объявлены семи областях Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Жамбылской области 7-9 июня местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный, местами 15-20 м/с, 7-8 июня порывы 23-28 м/с. Днем 7-9 июня на большей части области сохраняется сильная жара до 38 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе 7-8 июня ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный, порывы 15-20 м/с, 7-8 июня временами 23 м/с.

в Западно-Казахстанской области 7 июня местами ожидаются грозы, град.

В Мангыстауской области 7 июня местами ожидается гроза, возможен град. Ветер северный, северо-западный местами 15-20 м/с.

В Кызылординской области 7 июня днем местами ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный местами 15-20 м/с. Днем 7 июня сохраняется чрезвычайно высокая пожароопасность. В Кызылорде днем 7 июня ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем, порывы 15 м/с.

В Туркестанской области 7 июня местами ожидаются гроза, шквал, пыльная буря, ветер восточный 15-20, днем порывы 25 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара 40-42 градуса. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте днем 7 июня ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане днем 7 июня ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области д нем 7 июня местами ожидается гроза, ветер восточный, местами порывы 15-20 м/с.

В Алматинской области 7 июня местами ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность. В Алматы днем 7 июня ожидается гроза.