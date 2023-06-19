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Грозы, град и бурю прогнозируют 20-22 июня в Казахстане

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
19 Июня 2023, 22:10
Грозы, град и бурю прогнозируют 20-22 июня в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В предстоящие дни, 20-22 июня, глубокий циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы будут определят погоду на большей части Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

«Пройдут дожди с грозами, на севере, востоке, в горных районах юго-востока – сильные дожди с градом и шквалом, ожидается усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей. Высотная ложбина пониженного давления будет способствовать понижению температуры воздуха в ночные часы на севере до 5-13, на востоке до 7-15 тепла», - сообщили синоптики.


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