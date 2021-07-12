Грозу, ветер и дождь прогнозируют в Казахстане 12 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Осадки в виде грозы, дождя и ветра прогнозируют в большинстве регионов Казахстана 12 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 21-23 градуса тепла, днём 32-34 жары. В Мангистауской области местами ожидается гроза.

В Актобе переменная облачность, дождь, гроза, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днём 23-25 тепла. В Актюбинской области местами ожидается гроза, ветер местами 15-20 м/с.

В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 22-24 градуса тепла, днём 33-35 жары. В Атырауской области местами ожидаются гроза, ветер местами 15-20 м/с.

В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днём 26-28 тепла. В Карагандинской области местами ожидается гроза, туман, ветер до 15-20 м/с.

В Кокшетау облачно, дождь, гроза, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днём 24-26 тепла.

В Костанае переменная облачность, дождь, гроза, ветер 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 12-14 градусов тепла, днём 18-20 тепла. В Костанайской области местами ожидаются гроза, град, туман, в с порывами до 15-20, 23 м/с.

В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 22-24 градуса тепла, днём 33-35 жары. В Кызылординской области местами ожидается гроза, ветер до 15-20 м/с.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днём 29-31 тепла.

В Петропавловске переменная облачность, дождь, гроза, ветер 9-14, днём порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днём 21-23 тепла. В СКО местами ожидается сильный дождь, гроза, град, туман.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 19-21 градус тепла, днём 32-34 тепла.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днём 32-34 жары.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днём 35-37 жары.

В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов тепла, днём 29-31 жары.

В Усть-Каменогорске облачно, дождь, ветер 5-10, днём порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днём 25-27 тепла. В ВКО местами ожидается сильный дождь, гроза, град, шквал местами 15-20, порывы 25 м/с.

В Нур-Султане переменная облачность, дождь, ветер 7-12, днём порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 17-19 градусов тепла, днём 25-27 тепла. В Акмолинской области ожидается днём дождь, местами гроза, град, ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура ночью 19-21 градус тепла, днём 30-32 тепла. В Алматинской области местами ожидаются гроза, град, ветер при грозе 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 17-19 градусов тепла, днём 33-35 жары.

Напомним, в девяти регионах Казахстана и в городе Нур-Султан объявлено штормовое предупреждение 12 июля из-за грозы и сильного ветра.