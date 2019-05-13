Грозу, град, шквал и заморозки в Нур-Султане прогнозируют синоптики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ряде областей Казахстана в ближайшие дни прогнозируются понижение температуры воздуха и заморозки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях ожидаются осадки (дождь с переходом в мокрый снег), местами гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный местами 15-20, днем порывы 23-28 м/с. Ночью 14-15 мая заморозки 1-6 градусов.

Ночью 15-16 мая в Костанайской области ожидаются местами заморозки 3 градуса.

Днем 14 мая в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный местами 15-20, порывы 23-28 м/с. Ночью 15-16 мая заморозки 1-6 градусов.

Днем 14 мая, сутки 15 мая в Карагандинской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с. Ночью 14-16 мая заморозки 1-6 градусов.

Днем 14 мая в городе Нур-Султан ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Ночью 15-16 мая заморозки 1-3 градусов. Вероятность шторма составляет 90-95%.