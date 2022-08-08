Грозовой разряд поджег лес и горы в Восточно-Казахстанской области

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - По предварительной версии причиной возгорания леса в Сарыбельском сельском округе стала сухая гроза - это, к сожалению, не редкий случай для Восточного Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

С огнем на сегодняшний день борются не только пожарные подразделения Красногорского и Каиндинского лесничеств, но и сотрудники лесхоза и местных исполнительных органов. На помощь им приехали две единицы техники и 26 пожарных из Усть-Каменогорска. Всего же задействовано почти сто человек и десять единиц техники. По данным пресс-службы ДЧС ВКО, сейчас нет кромки пожара, только отдельные очаги внутри горельника, но затрудняет работу спасателей и огнеборцев труднодоступный и скалистый рельеф местности.

Пожар начался 5 августа, однако сейчас угрозы для лесного фонда и населения нет.



