Гроза, ветер, пыльная буря: шторм прогнозируют в девяти регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в девяти регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Днем 13-14 мая в Карагандинской области ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, местами 15-20 м/с.

13 мая в Западно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный, днем местами 15-20 м/с. В Уральске 13 мая - ветер юго-восточный, днем порывы 18 м/с.

Утром и днем 13 мая в Кызылординской области местами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный утром и днем, местами 15-20 м/с. В Кызылорде днем 13 мая ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем, порывы 15-20 м/с.

Ночью 13 мая в Атырауской области местами ожидается гроза. Ветер юго-восточный местами 15-20 м/с. В Атырау ночью 13 мая ожидается гроза, днем ветер юго-восточный порывы 15-18 м/с.

13 мая в Восточно-Казахстанской области днем местами ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, местами 15-20 м/с.

Днем 13 мая на востоке Акмолинской области ожидается ветер северный, северо-западный местами 15-20 м/с.

13-14 мая в Туркестанской области местами ожидаются пыльная буря, ветер восточный 15-20, порывы 23 м/с. В Шымкенте днем 13 мая ожидается ветер восточный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане днем 13 мая ожидается ветер восточный, порывы 15-20 м/с

13 мая в Северо-Казахстанской области ожидается ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный днем местами 15-20 м/с, порывы 23 м/с. В Петропавловске днем 13 мая ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

13 мая в Павлодарской области ожидается местами ветер северо-западный 15-20 м/с. В Павлодаре утром и днем 13 мая ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.