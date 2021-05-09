Гроза, ветер, град - прогноз погоды на 9 мая в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в столице и 11 регионах страны, передает МИА «Казгидромет» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане днем 9 мая ожидается сильный дождь. Временами гроза, град. Ветер юго-восточный, восточный днем порывы 15 м/с.

9 мая в Туркестанской области днем местами ожидается сильный дождь. Местами ожидаются гроза, шквал, град, ветер северо-западный 15-20 м/с. В Шымкенте днем 9 мая ожидаются гроза, ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. В Туркестане 9 мая ожидаются гроза, ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

9 мая в Костанайской области местами ожидаются туман, гроза, шквал, град. Ветер северный местами 15-20, порывы 23 м/с.

В Западно-Казахстанской области ветер юго-восточный, днем местами 15-20 м/с.

Днем 9 мая в Атырауской области ожидается местами пыльная буря, ветер западный с переходом на юго-восточный 15-20 м/с.

9 мая в Мангистауской области днем местами ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, местами 15-20 м/с.

Ночью и утром 9 мая в Кызылординской области местами ожидается гроза. Ветер северо-западный утром и днем местами 15-20 м/с. В Кызылорде ночью 9 мая ожидается гроза.

Днем 9 мая в Карагандинской области местами ожидается сильный дождь. Местами ожидаются град, ночью местами туман. Ветер юго-восточный с переходом на западный, днем местами 15-20 м/с.

9 мая в Павлодарской области местами ожидаются гроза, днем ветер восточный 15-20 м/с.

Днем 9 мая в Акмолинской области местами ожидается сильный дождь. Местами ожидаются туман, гроза, шквал, град. Ветер юго-восточный, восточный местами 15-20 м/с. В Кокшетау 9 мая временами ожидается гроза. Ветер восточный днем порывы 15 м/с.

Днем 9, ночью 10 мая в Жамбылской области местами ожидается сильный дождь. 9-10 мая местами ожидаются гроза, град, шквал. 10–11 мая местами ожидается туман. 9-11 мая местами ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с. В Таразе днем 9, сутки 10 мая временами ожидаются гроза, град. 10-11 мая временами ожидается туман. Днем 9, сутки 10 мая ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем 9 мая в Северо-Казахстанской области на большей части ожидается дождь. Местами ожидаются туман, гроза, днем шквал. Ветер восточный, днем 15-20, порывы 25 м/с. В Петропавловске днем 9 мая ожидается ветер восточный 15-20 м/с.