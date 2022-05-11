11 Мая 2022 10:59

Гроза с градом и пыльная буря ожидаются в Казахстане 12-14 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О погоде в Казахстане на 12-14 мая сообщили синоптики, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», с ложбиной западного циклона и прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории республики ожидаются дожди.

На западе, северо-западе, юге, юго-востоке, на севере и в центре страны - временами сильные дожди. По стране ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра, на юго-западе, юге Казахстана - пыльная буря.