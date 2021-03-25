Гроза и снегопад – прогноз погоды в Казахстане на 25 марта
В Кызылординской, Мангистауской областях местами ожидаются туман, гроза, усиление ветра 15-20 м/с.
В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.
В Атырауской области усилится ветер ночью на большей части 15-20, порывы 23 м/с, днем порывы 15-20 м/с, местами – гололед.
В Северо-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской области – с низовой метелью.
В Акмолинской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, гололед.
В Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской, Алматинской областях порывы 23-28 м/с.
В Карагандиской области местами ожидаются туман, днем – гололед, усиление ветра 15-20 м/с, с низовой метелью.
В Туркестанской области местами ожидаются усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с, гроза.