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    00:04, 25 Март 2021 | GMT +6

    Гроза и снегопад – прогноз погоды в Казахстане на 25 марта

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Атмосферные фронтальные разделы 25 марта обусловят неустойчивый характер погоды на большей части РК, местами пройдут осадки, на западе страны – сильные (дождь, снег). Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на северо-западе и центре – с низовой метелью, на юге и юго-западе Казахстана ожидается гроза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казинформ».

    В Кызылординской, Мангистауской областях местами ожидаются туман, гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

    В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

    В Атырауской области усилится ветер ночью на большей части 15-20, порывы 23 м/с, днем порывы 15-20 м/с, местами – гололед.

    В Северо-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской области – с низовой метелью.

    В Акмолинской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, гололед.

    В Алматинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской, Алматинской областях порывы 23-28 м/с.

    В Карагандиской области местами ожидаются туман, днем – гололед, усиление ветра 15-20 м/с, с низовой метелью.

    В Туркестанской области местами ожидаются усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с, гроза.

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