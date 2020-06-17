Гроза и сильный ветер ожидаются в Нур-Султане и еще четырех регионах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и еще четырех регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане днем 1 8 июн я ожидаются гроза, град. Утром и днем ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Вероятность шторма 85-90 %.





В Акмолинской области днем 18 июня местами ожидаются сильный дождь, шквал. Местами гроза, град, ветер северо-западный, северный, 15-20 м/с. На большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кокшетау 18 июня ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный, днем порывы 15-18 м/с.

Вероятность шторма 85-90 %.





В Костанайской области 1 8 июня местами ожидается гроза. Днем ветер северо-западный, северный местами 15-20 м/с.

В Костанае утром и днем 18 июня ожидается гроза. Днем ветер северо-западный, северный порывы 18 м/с.

Вероятность шторма 90-95%.





В Западно-Казахстанской области д нем 18 июня местами ожидаются гроза, град, при грозе ветер северо-восточный, 15-20 м/с.

В Уральске днем 18 июня ожидается гроза.

Вероятность шторма 90-95 %.

В Восточно-Казахстанской области 18 июня ожидается местами гроза, шквал, град. Ветер юго-западный местами 15-20, порывы 25 м/с.

В Усть-Каменогорске 18 июня ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Семее 18 июня ожидается гроза. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.



