Гроза и град обрушились на Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Гроза и град обрушились на Алматы вечером 21 мая. Размеры градин достигали 2–3 сантиметров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Град также выпал в Алматинской области. Жители региона и Алматы делятся видео в соцсетях.

В комментариях под видео пользователи Instagram пишут, что град наблюдался не во всех районах города.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение на территории Алматинской области. Они прогнозировали сильный дождь с переходом в крупный град.

Также «Казгидромет» 21 мая прогнозировал сильный дождь и град на северо-западе страны, а также в горных районах юго-востока Казахстана.



