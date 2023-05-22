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    Гроза и град обрушились на Алматы

    22 Мая 2023, 00:01

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Гроза и град обрушились на Алматы вечером 21 мая. Размеры градин достигали 2–3 сантиметров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Град также выпал в Алматинской области. Жители региона и Алматы делятся видео в соцсетях.

    В комментариях под видео пользователи Instagram пишут, что град наблюдался не во всех районах города.

    Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение на территории Алматинской области. Они прогнозировали сильный дождь с переходом в крупный град.

    Также «Казгидромет» 21 мая прогнозировал сильный дождь и град на северо-западе страны, а также в горных районах юго-востока Казахстана.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Казгидромет Погода
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