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    00:43, 15 Июль 2021 | GMT +6

    Гроза и дождь ожидаются на большей части территории Казахстана 15 июля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Осадки в виде дождей и грозу прогнозируют на большей части территории Казахстана 15 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 22-24 градуса тепла, днём 28-30 тепла. В Мангистауской области местами ожидается гроза.

    В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13-15 градусов тепла, днём 26-28 тепла. На юге Актюбинской области ожидается гроза.

    В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 20-22 градуса тепла, днём 32-34 жары.

    В Караганде переменная облачность, дождь, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днём 12-14 тепла.

    В Кокшетау облачно, дождь, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов тепла, днём 18-20 тепла. В Акмолинской области местами ожидаются гроза.

    В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура ночью 9-11 градусов тепла, днём 19-21 тепла. По области местами ожидается гроза.

    В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов тепла, днём 28-30 тепла.

    В Павлодаре облачно, дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов тепла, днём 16-18 тепла.

    В Петропавловске облачно, дождь, гроза, ветер 15-20, порывы до 25 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 градусов тепла, днём 14-16 тепла. В Северо-Казахстанской области ожидаются местами гроза, град.

    В Талдыкоргане переменная облачность, дождь, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днём 29-31 жары. В Алматинской области местами ожидается гроза.

    В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днём 30-32 жары. В Жамбылской области местами ожидаются гроза, град, пыльная буря.

    В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 20-22 градуса тепла, днём 33-35 жары. По области ожидается местами пыльная буря.

    В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 17-19 градусов тепла, днём 29-31 жары. В Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза.

    В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днём 23-25 тепла. В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град.

    В Нур-Султане переменная облачность, дождь, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 градусов тепла, днём 15-17 тепла.

    В Алматы переменная облачность, дождь, гроза, ветер 2-7, порывы до 12 м/с. Температура ночью 17-19 градусов тепла, днём 28-30 тепла.

    В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 17-19 градусов тепла, днём 33-35 жары.


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