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Гроза, град, сильный ветер - синоптики о погоде 14 августа в Казахстане

13 Августа 2021 22:32
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Гроза, град, сильный ветер - синоптики о погоде 14 августа в Казахстане

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в 10 областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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В Кызылординской области днем 14 августа, сутки 15-16 августа ожидается ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с с пыльной бурей. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 14 августа в Атырауской области местами ожидается ветер юго-восточный, 15-20 м/с. Днем на западе области ожидается сильная жара до 37 градусов.

14-16 августа в Алматинской области местами ожидается гроза, град. Ветер северо-восточный, при грозе 15-20, порывы 25 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем 14 августа ожидается гроза.

14-15 августа в Актюбинской области местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

14 августа в Мангистауской области местами ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, местами 15-20 м/с.

Днем 14 августа в Западно-Казахстанской области местами сохраняется сильная жара 37 градусов. Ветер юго-восточный, южный, днем местами 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

14-15 августа в Карагандинской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем 14 – сутки 15 августа местами 15-20 м/с. Ночью и утром 15 августа местами туман. Местами сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане днем 14 августа ожидается ветер северо-восточный, порывы 18 м/с.

14 августа в Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман, гроза, град. Ветер северо-западный, северный, местами 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске 14 августа ожидается гроза. В Семее ночью 14 августа ожидается гроза. В Урджарском районе ожидается чрезвычайно высокая степень пожарной опасности.

14-15 августа в Туркестанской области местами ожидается ветер северо-восточный, 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

14-16 августа в Жамбылской области местами ожидаются гроза, град, пыльная буря. 14-16 августа ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе утром и днем 15 августа ожидаются гроза, град. Днем 14-16 августа ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.


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#Казгидромет   #Погода  
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