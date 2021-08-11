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Гроза, град и туман ожидаются на северо-востоке Казахстана

11 Августа 2021 05:00
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Гроза, град и туман ожидаются на северо-востоке Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Циклон и связанные с ним атмосферные фронты 11 августа по-прежнему сохранят свое влияние на погоду северных, восточных, юго-восточных регионов республики, с которым пройдут дожди, на севере и северо-востоке сильные дожди, в отдельных районах с грозами и градом, местами - туман, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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На остальной территорий РК ожидается погода преимущественно без осадков, на западе сохранится местами очень сильная жара. Местами по республике ожидаются усиление ветра.

В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются гроза, град, туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской области местами ожидаются гроза, туман, усиление ветра 15-20м/с. В Акмолинской, днем в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской области с пыльной бурей. Днем в Кызылординской, Западно-Казахстанской областях местами усилится ветер 15-20 м/с. Местами в Актюбинской, в горных районах Алматинской области местами ожидается гроза. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза, усилится ветер 15-20 м/с.

Днем в Атырауской области сохраняется очень сильная жара, в Мангыстауской, Западно-Казахстанской областях на большей части сохраняется сильная, местами очень сильная жара.

На большей части Кызылординской, Туркестанской, Мангыстауской, Атырауской, Жамбылской, Актюбинской, местами в Алматинской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской областях, в отдельных районах Акмолинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


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