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    Гроза, град и шквал ожидаются в ближайшие сутки в СКО

    12 Июля 2023, 18:30

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области 13-го июля днем на большей части ожидается дождь. На западе, севере, юге региона - гроза, шквал, град, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации филиала РГП «Казгидромет», днем на юге, востоке области сохранится сильная жара - 35-38 градусов. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный со скоростью 15-20 м/с, порывы - 25 м/с.

    Дождливая погода сохранится 14-го июля, в пятницу. На западе, юге области - сильный дождь, гроза, шквал, днем - град. Ветер юго-западный, западный 9-14 м/с, на западе, юге области - 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-20, днем - 25-30 градусов.

    15-го июля, в субботу, прогнозируется дождь, на западе, севере, востоке - сильный, гроза, шквал, днем - град. Температура воздуха ночью 13-18, днем - 20-25 тепла.

    «В предстоящие дни глубокий западный циклон по мере смещения через территорию Северо-Казахстанской области вызовет дожди с грозами, шквалистым ветром и градом», - отметила заместитель директора филиала Наталия Левина.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Казгидромет Погода
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