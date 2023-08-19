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    Громкой сенсацией закончился матч «Аль-Насра» после возвращения Криштиану Роналду

    19 Августа 2023, 07:44

    ЭР-РИЯД. КАЗИНФОРМ - «Аль-Наср» неожиданно проиграл дома «Аль-Таавуну» в матче 2-го тура чемпионата Саудовской Аравии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Хозяева считались явными фаворитами в этой встрече, однако уступили со счетом 0:2. На 20-й минуте забил Леандре Тавамба, в 2016 году выступавший за алматинский «Кайрат», а на 90+6 отличился Ахмед Бахусейн. Криштиану Роналду вышел в стартовом составе у «Аль-Насра» и провел весь матч.

    Таким образом, «Аль-Наср» потерпел второе поражение подряд в национальном первенстве: в матче 1-го тура команда Криштиану Роналду в гостях проиграла «Аль-Иттифаку» — 1:2. Сам португалец в этой встрече участия не принимал.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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